De saída do Southampton, o defesa central José Fonte tem sido ligado a vários clubes da Premier League, mas de Inglaterra chega também uma 'pista'... inesperada. É que, segundo as odds da Sky Bet, o Benfica é uma das equipas mais bem cotadas para receber o internacional português, recentemente campeão europeu.De acordo com aquela casa de apostas, o grande favorito a contratar o defesa central é o West Ham, com uma odd de. Segue-se no segundo posto a permanência no Southampton, avaliada em, e depois as saídas para WBA () e Man. United (). Logo a seguir aparece então o Benfica, que comestá 'empatado' com o Everton. Nesta lista da Sky Bet destaque ainda para uma mudança para a China, avaliada em, e, por fim, uma transferência para o Sp. Braga, clube no qual atua o seu irmão Rui, comRecorde-se que José Fonte, de 33 anos, já atuou nas águias no passado, entre 2006 e 2008, antes de se mudar para Inglaterra, país no qual já representou Crystal Palace e Southampton.

Autor: Fábio Lima