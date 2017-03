Apesar da derrota por 1-0 na primeira mão, o Borussia Dortmund é ainda visto como favorito para chegar aos quartos-de-final pelas casas de apostas.

Uma análise às odds oferecidas por 25 casas do Reino Unido, disponibilizadas pelo site especializado Oddschecker, mostra que a aposta na passagem do conjunto alemão paga menos do que a passagem do Benfica. Cada euro apostado no Borussia, pode render entre 1,67 e 1,83, ao passo que as águias pagam de 1,83 a 2,22.



Para o resultado do jogo da segunda mão, o desequilíbrio é ainda maior. A vitória do Dortmund paga entre 1,33 e 1,38, ao passo que o triunfo dos homens de Rui Vitória vai de 8,5 a 10.





Autor: Sérgio Krithinas