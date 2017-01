Para lá de ter falado da situação de Ronaldo da sua no aspeto contratual , Iker Casillas falou do campeonato nacional e 'arriscou' uma comparação peculiar."É uma tradução um pouco má, mas... O Benfica pode ser um pouco o Real Madrid, por estar na capital, e o Porto ser mais parecido com o Barcelona", atirou o guardião espanhol, de 35 anos, em declarações ao programa de rádio El Transistor, da Onda Cero.

Autor: Fábio Lima