O porta-voz do grupo de advogados do Benfica relembrou declarações feitas anteriormente. "Aliás, na 2ª feira, disse isso mesmo e pedi celeridade nas investigações para impedir as sistemáticas ofensas ao Benfica enquanto instituição e aos seus dirigentes e funcionários. Estou cansado até enquanto cidadão de que, a cada semana, se anuncie a prática de crimes na semana seguinte. É único. Não conheço nenhum país civilizado onde isto seja possível e se diga: ‘Na semana que vem, vou praticar crimes’. E tudo continua na paz do Senhor. Estamos cansados", prosseguiu.João Correia frisou que o Benfica quer que fique tudo esclarecido o quanto antes. "Até que enfim que a PJ tomou o encargo de vir aqui através dos elementos que constam nas nossas instalações para verificar se existe um qualquer indício da prática de um crime de corrupção ou influência perversa nos resultados desportivos. Ainda bem que cá vieram e oxalá que agora concluam rapidamente e de forma rigorosa e definitiva se há, ou não, qualquer corrupção desportiva por parte do Benfica. Se se verificar que exista, então que o Benfica seja punido. Mas se, afinal, não passou de uma sistemática, dolosa, campanha contra o Benfica, nessa altura, alguém terá de ser fortemente castigado", frisou.João Correia relembrou que "o sistema informático do Benfica foi invadido" e que "isso é crime". "Não há resultados desse crime. Os emails, verdadeiros ou não, são propalados como sendo do Benfica e, nessa hipótese, é uma violação de correspondência. Até agora, nada aconteceu. Mas a pretexto dos emails, são sistematicamente emitidas injúrias, difamações, imputações de crimes ao Benfica. Já fizemos participações criminais de tudo isso em todas as instâncias possíveis em Portugal. E até agora, nada. Portanto, ou há aqui uma construção de um lastro investigatório que permita depois agir com mais cautela contra os autores dos crimes; ou há algum desleixo investigatório. Aposto mais na primeira hipótese", concluiu.