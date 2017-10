Continuar a ler

Leia o comunicado do Benfica:



"A SAD do Sport Lisboa e Benfica considera a decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto de determinar como improcedente a providência cautelar por si apresentada como muito grave e absurda num Estado de Direito e que justifica e impõe o inevitável recurso imediato para o Tribunal da Relação.



A confissão clubística do Senhor Juiz que proferiu esta Sentença, evidenciada no primeiro despacho, atenuou a surpresa desta decisão, apesar do carácter inédito de que se reveste e da gravíssima doutrina que pode originar.



O sentido e alcance desta Sentença é verdadeiramente insólito e absolutamente inaceitável, consentindo e legitimando, como consente e legitima, a prática reiterada de crimes, ao invés de defender o Estado de Direito e proteger o bom nome das pessoas e das instituições.



O Benfica considerou "muito grave, absurda e inaceitável" a decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto em rejeitar a providência cautelar colocada pelas águias contra o FC Porto no caso dos e-mails , que visava travar a continuação da divulgação de mais correspondência eletrónica das águias. Num comunicado publicado no seu site, os tetracampeões dizem que a surpresa pela decisão foi apenas atenuada pela "confissão clubística do Senhor Juiz que proferiu esta sentença" e anunciam um recurso para o Tribunal da Relação.O emblema liderado por Luís Filipe Vieira promete ainda tomar nova posição no início da próxima semana, após "análise minuciosa" à decisão.