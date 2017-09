Jorge Marques Antunes, um dos juízes colocados na Instrução Criminal da Comarca de Lisboa, terá ‘travado’ as buscas da Polícia Judiciária (PJ) a residências e escritórios de funcionários do Benfica com o objetivo de averiguar possíveis atos de corrupção relativos ao caso dos emails, escreve a revista ‘Sábado’ na edição desta semana. Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, Pedro Guerra, ex-diretor de conteúdos da BTV, e o próprio clube seriam os ‘alvos’, mas, segundo fonte oficial, os encarnados desconhecem a existência desta tentativa de buscas por parte da PJ. Ainda assim, estão "disponíveis para colaborar" na investigação, segundo a garantia dada à referida publicação por Luís Bernardo, diretor de comunicação do clube.

Prova proibida

Segundo a ‘Sábado’, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ tinha tudo preparado em julho para investigar as residências dos referidos ‘alvos’ e ainda as instalações do clube. No entanto, o juiz terá entendido que os emails – que o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, divulgou no Porto Canal –, por representarem prova proibida, poderiam "contaminar o processo" de investigação. O caso dos emails, recorde-se, foi revelado a 6 de junho no Porto Canal e diz respeito a uma troca de correspondência eletrónica entre Pedro Guerra e o ex-árbitro Adão Mendes.

Autores: Pedro Ponte e Valter Marques