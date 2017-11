Continuar a ler

Num dos emails em causa, datado de setembro de 2015, Pedro Guerra, após receber mais um relatório, questionava Horácio Piriquito sobre "uns devedores manhosos" que iriam deixar a FPF "pendurada". "Não achas?", questionava o comentador televisivo depois de agradecer o envio de mais um documento - "que guardarei religiosamente e de forma confidencial, claro", escreveu.



Na resposta, o membro da FPF sublinhou que "muitas vezes são as associações que estrangulam ou beneficiam os clubes, conforme os alinhamentos 'clubísticos'" e daí "as corridas do SLB e do FCP ao domínio das associações". "Se uma associação é portista pode atrasar os pagamentos a um clube alinhado com o Benfica, e vice-versa". "Estas coisas nunca se podem escrever, só dizer e com pouca gente a ouvir", escreveu também no email.

A 'Sábado' avança esta quarta-feira que o comentador Pedro Guerra recebeu documentos internos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) relacionados com auditorias trimestrais do organismo. No âmbito da investigação ao caso dos emails, a publicação da Cofina dá conta que os documentos, que não eram de divulgação pública, chegaram às mãos de Guerra através de Horácio Piriquito, gestor e membro do Conselho Fiscal da FPF, que durante meses lhe foi passando essa mesma informação.Quando questionada pela 'Sábado', a FPF sublinhou que os documentos em causa "são internos, sem acesso público".