No entanto, o juiz do TAD sublinha que o pedido feito a Seara em nada violou o estatuto de árbitro, esclarecendo nunca ter solicitado bilhetes a "a qualquer dirigente, funcionário, treinador ou jogador do Benfica". "À data em que foram solicitados os convites em causa, o Prof. Fernando Seara, ao que julgo saber, não exercia qualquer cargo na estrutura directiva do Benfica", referiu Miguel Lucas Pires, acrescentando ter "há décadas" uma relação de amizade com Fernando Seara.Também o antigo candidato à presidência do Benfica reforçou com as mesmas palavras. "Sou amigo do Miguel há muitos anos, uma vezes pedi bilhetes para ele, outras comprei-os", disse à 'Sábado'.

Miguel Lucas Pires, membro do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), solicitou em abril a Fernando Seara bilhetes para um jogo do Benfica. A informação, avançada esta quinta-feira pela 'Sábado' no âmbito do denominado 'caso dos emails' do Benfica, dá conta que o conhecido sócio dos encarnados fez chegar o pedido em causa a Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, que por sua vez o encaminhou, por email, a Ana Zagalo, funcionária da direção comercial, com a indicação de arranjar cinco lugares "jeitosos".Lucas Pires, recorda a publicação, foi indicado pelo Benfica em alguns processos que decorreram no TAD, entre os quais o caso dos vouchers. Ora, o Estatuto Deontológico daquele organismo esclarece a questão dos 'pedidos' e das 'ofertas': "Quer durante quer depois de concluída a arbitragem, nenhum árbitro deve aceitar oferta ou favor proveniente, direta ou indiretamente, de qualquer das partes, salvo se corresponder aos usos sociais aceitáveis no domínio da arbitragem". O código de conduta estabelece que um árbitro designado por uma das partes "não é seu representante ou mandatário, estando, em todas as circunstâncias, sujeito às obrigações deontológicas previstas neste Estatuto".