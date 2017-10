Continuar a ler

O advogado do Benfica João Correia congratulou-se com a visita da Polícia Judiciári a (PJ) às instalações do clube, considerando que esta apenas peca por muito tardia."Até que enfim que cá vieram. Perante as insinuações, sugestões feitas relativamente a factos fraudulentos praticados pelo Benfica, todos queríamos, avidamente, o único meio para destruir essas acusações, que era este episódio que se passou aqui hoje. Que a PJ cá viesse para verificar em pormenor se era verdadeiro. Estávamos desejosos que isso acontecesse", assegurou.Em declarações à BTV, o causídico reforçou: "Que concluam rapidamente e de forma muito rigorosa e definitiva se há ou não qualquer corrupção desportiva por parte do Benfica".João Correia lamentou a ausência de "celeridade na investigação", considerando que a mesma acabou por permitir "sistemáticas ofensivas ao Benfica, enquanto instituição, diretores e funcionários"."Estamos cansados, até como cidadãos, de verificar que a cada semana se anuncie novo crime para a seguinte. Não conheço nenhum país civilizado em que isto seja possível. Na próxima semana vou praticar outra vez um crime e tudo continua paz do senhor", criticou, referindo-se às revelações, que chegaram a ser semanais, de Francisco J. Marques.