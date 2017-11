Contactado pordepois revelações da 'Sábado' sobre a troca de informação confidencial com Horácio Piriquito , Pedro Guerra fez saber que vai pronunciar-se sobre este processo na próxima segunda-feira, no programa ‘Prolongamento’, da TVI 24.O comentador foi um dos visados durante as buscas realizadas pela PJ no Estádio da Luz e em outros pontos do país, num outro processo ligado às suspeitas de corrupção ativa e passiva no denominado ‘caso dos emails’.