(em atualização) Entretanto, o Benfica avançou com uma providência - já rejeitada pelo Tribunal da Comarca do Porto - para que fosse proibida a divulgação de mais 'emails' e o pagamento de um milhão de euros de cada vez que a proibição fosse infringida.

A Polícia Judiciária está esta quinta-feira a fazer buscas no Benfica, no âmbito da investigação ao caso dos emails. Segundo está a avançar a revista 'Sábado', as casas do presidente do clube, Luís Filipe Vieira, e do comentador Pedro Guerra também estão a ser alvo da operação.No passado mês de junho, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, denunciou um alegado esquema de corrupção de favorecimento ao clube da Luz. Na altura, o Benfica afirmou estar totalmente disponível para colaborar nos inquéritos que o Ministério Público e o Conselho de Disciplina decidiram abrir.