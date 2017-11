A 'Sábado' revelou esta segunda-feira alguns dos documentos enviados por Horácio Piriquito a Pedro Guerra, que acabaram por motivar a demissão do antigo membro do Conselho Fiscal (CF) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A revista da Cofina, que vem investigando os célebres emails do Benfica, mostra três pdf's com auditorias internas da FPF, realizadas pela consultora Crowe Horvath nas épocas 2013/14 e 2015/16, para além de um memorando de auditoria referente ao exercício de 2015/16.

Recorde-se que nos vários emails enviados por Piriquito ao comentador benfiquista e antigo diretor de conteúdos da BTV era feita a ressalva, pelo ex-dirigente da FPF, de que os mesmos tinham um carácter "confidencial". À Sábado, fonte da FPF, confrontada com o seu teor, sublinhou que se tratam efetivamente de "documentos internos" do organismo.





