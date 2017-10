À margem do processo civil neste ‘caso dos emails’, também a justiça desportiva está ativa. Já no último mês de junho, quando Francisco J. Marques deu início à divulgação da alegada troca de correspondência eletrónica, a Comissão de Instrutores (CI) da Liga abriu um processo de inquérito para averiguação dos acontecimentos.No entanto, e apesar da tentativa da Liga em agilizar o dossiê, a referida CI tem estado também condicionada pelo segredo de justiça em que se reveste o processo cível. Na prática, a audição de testemunhas acaba sempre por ficar ‘amarrada’ a esta proteção legal, uma vez que qualquer um dos visados que seja chamado a depor na Liga estará abrangido pelo dito segredo de justiça, logo, poderá referir-se a tudo... menos ao processo.Caso venha a ser aberto um procedimento disciplinar, já será então sob a alçada do CD da FPF.