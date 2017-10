Francisco J. Marques regozijou-se pelas revelações da mais recente edição da ‘Sábado’ sobre o conhecido caso dos emails. A revista da Cofina adiantou, entre outros pormenores, que, num email de 5 de maio de 2014, Paulo Gonçalves "sugere alguns nomes para acompanhar a equipa" na final da Liga Europa, que de "alguma maneira ajudaram a alcançar" esse objetivo ou terão "ajudado o SLB no passado". Entre os nomes estavam Andreia Couto, funcionária da Liga, Nuno Cabral, antigo delegado, e Emídio Fidalgo, "responsável pela nomeação dos delegados na Liga e decisivo nos pareceres que emitiu".

"Está a ser lançado um anátema sobre essas pessoas e elas aceitam-no. Ninguém é capaz de desmentir o que quer que seja, de colocar em causa... Isto para mim diz tudo", disse ontem, no Porto Canal, Francisco J. Marques, aprofundando uma das revelações, o alegado email de despedida de João Gabriel, antigo diretor de comunicação das águias: "Andam aí a dizer que o FC Porto vai deixar-me cair… Mas quem afinal ficou isolado foi o João Gabriel. Fui procurar e encontrei. Escreveu assim o João Gabriel: ‘Presidente, pensei melhor e não quero falar com o Domingos [Soares Oliveira] na segunda-feira. Se depois do que dei ao Benfica durante 8 anos não mereço um sinal de gratidão, é porque de facto devo ser uma m...’. Afinal, o Benfica é que deixou cair o João Gabriel..."

Francisco J. Marques criticou também a "manipulação" das transmissões televisivas da BTV; disse que "se Fernando Gomes foi à Assembleia da República pedir um IPDJ que funcione fez muito bem"; e revelou, no âmbito do caso Marco Ficini – ver peça ao lado –, que, contrariamente às claques do Benfica, os "Super Dragões têm 740 adeptos registados e a Juve Leo tem 1.668". Do lado do Benfica reinou efetivamente o silêncio sobre os novos dados revelados pela ‘Sábado’, lembrando-se que o processo está em segredo de justiça.

Autores: André Monteiro e Nuno Martins