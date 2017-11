O Benfica assegura que o caso dos emails e a divulgação de mensagens eletrónicas por parte do FC Porto está a prejudicar o emblema encarnado junto dos adeptos. Segundo avança este domingo o 'Jornal de Notícias', no recurso apresentado pelos encarnados ao Tribunal da Relação do Porto contra a sentença do Tribunal Cível - que negou a providência cautelar pedida pelo Benfica relativamente à revelação de mensagens por parte dos dragões -, os encarnados sublinham que toda a situação tem provocado um "enfraquecimento da ligação emocional dos adeptos" ao clube, que, por sua vez, se traduz em menor assistência nos estádios, menor apetência comercial e em menos receitas.As águias dizem ainda que o FC Porto está na posse dos seus "segredos de negócio" obtidos a partir do seu servidor, referindo-se à informação relativa a contratos de atletas, treinadores, funcionários e patrocinadores.De acordo com o 'JN', o recurso refere como verdadeira a informação divulgada sobre o contrato de Luís Bernardo e dados relativos ao jogador Bernardo Silva; quanto aos restantes emials, o Benfica nunca refere serem falsos, mas sublinha que caberá ao FC Porto provar que os dados que divulga são verdadeiros.