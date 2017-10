O polvo começa a perder força. O caminho é continuar a desmascarar a farsa. Por um futebol limpo pic.twitter.com/00S8udd3q4 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 13 de outubro de 2017

O Tribunal Cível do Porto rejeitou a providência cautelar interposta pelo Benfica sobre o chamado 'caso dos emails", considerando que não ficou provado que o mesmo configurasse "o instituto da concorrência desleal", avançou o 'Expresso'.O Benfica confirmou a 12 de setembro que interpôs uma providência cautelar junto do Tribunal Cível da Comarca do Porto contra o FC Porto, em comunicado no qual acusou o FC Porto de "depois das contínuas declarações e atitudes de coação e intimidação das equipas de arbitragem", iniciar "nova frente de ação que visa interferir e condicionar as decisões dos tribunais nos processos em curso".O Tribunal Cível do Porto explica a decisão agora tomada, justificando que a concorrência desleal "pressupõe sempre uma economia de mercado, isto é, a existência de concorrência entre empresas na luta pela captação e fidelização da clientela por forma a poderem expandir a sua atividade e ganhar e manter a quota de mercado, sendo certo que são empresas que disputam a mesma clientela. [...] Manifestamente, não é concebível uma transferência de adeptos ou sócios de um clube para o outro".Na sentença de 60 páginas é dito que não foram analisadas as "alegadas ilicitudes na obtenção dos elementos". O Tribunal Cível do FC Porto admite que podem ter "relevância em sede penal", mas frisa que não se enquadram em "sede do instituto da concorrência desleal".Francisco J. Marques reagiu no Twitter à decisão do Tribunal Cível do FC Porto: "O polvo começa a perder força. O caminho é continuar a desmascarar a farsa. Por um futebol limpo".