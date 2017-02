Os responsáveis da equipa do Benfica fizeram ontem questão de anunciar aos responsáveis do Conselho de Arbitragem com quem estiveram reunidos que sempre que considerem existir casos de difamação, que coloquem em causa a honorabilidade das equipas de arbitragem, não irão hesitar em participar tais situações para que estas sejam avaliadas por quem de direito. Aliás, esta medida não será uma novidade, pois tal já se verificou, recentemente, quando as águias denunciaram situações que acusam ser de difamação oriundas de pessoas ligadas aos principais rivais, Sporting e FC Porto.