Nesse âmbito diz que, num email de 5 de maio de 2014, Paulo Gonçalves (assessor jurídico da SAD do Benfica) "sugere alguns nomes para acompanhar a equipa naquela final", que de "alguma maneira ajudaram a alcançar" esse objetivo ou "ajudado o SLB no passado".A 'Sábado' refere que entre os nomes estavam Andreia Couto, funcionária da Liga, Nuno Cabral, antigo delegado da Liga, e Emídio Fidalgo, "responsável pela nomeação dos delegados na Liga e decisivo nos pareceres que emitiu".Ainda sobre pedidos de bilhetes, a revista dá conta de outros emails, noutras datas, como um de 22 de outubro de 2015, enviado por Paulo Gonçalves a Luís Filipe Vieira. "Presi, o juiz conselheiro Herculano Lima solicita 4 convites para o jogo, que são para a filha. É bom que os peça... e é importante que nós os concedemos, quiçá com o acesso ao lounge". Perante isto, Vieira terá respondido: "Fala com a Ana para arranjar bons lugares com acesso ao restaurante".É também exposto o que foi dito no reencaminhamento de um email por parte de Paulo Gonçalves para Vieira depois de João Leal ter pedido ao assessor jurídico do Benfica para não se esquecer dos bilhetes para os membros do Conselho de Disciplina (email de 23 de abril de 2014). "Como livraram o Jorge Jesus de suspensão, aplicando somente uma multa pela expulsão aquando do SLB-FCP, ficaram cheios de moral", comentou a propósito do pedido.