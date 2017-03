Continuar a ler

Vieira, de 67 anos, até esteve com a equipa em estágio. Depois de ter inaugurado a Casa do Benfica nas Caldas da Rainha, na noite de sexta-feira, rumou a Gaia, pernoitando no hotel onde estavam jogadores, técnicos e restantes elementos do staff. No sábado, Vieira continuou ao lado da equipa, mas depois, sabe Record, e por estar impedido de se deslocar a áreas técnicas, decidiu não se dirigir a Paços de Ferreira, tendo a comitiva sido liderada pelo administrador da SAD, Rui Costa.



Luís Filipe Vieira esteve ausente do estádio do Paços de Ferreira, onde o Benfica empatou no sábado à noite, em consequência de uma decisão tomada nesse mesmo dia, horas antes do encontro.Novamente suspenso, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter indeferido o recurso dos encarnados, mantendo o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, o presidente dos encarnados está impedido de circular pelas zonas técnicas. Como apenas pode estar na tribuna, o dirigente optou por não acompanhar a equipa à capital do móvel.