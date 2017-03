Continuar a ler







Recorde-se que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) indeferiu o recurso apresentado pelo Benfica pela suspensão de 60 dias a Luís Filipe Vieira aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD), após a troca de palavras com João Ferreira, vice-presidente do Conselho de Arbitragem, após o Benfica-V. Setúbal, mas os encarnados vão recorrer para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), solicitando a suspensão da pena até haver uma decisão.

Luís Filipe Vieira esteve este sábado em Castanheira do Ribatejo para a inauguração de mais uma Casa do Benfica , mas optou por, à chegada, não fazer qualquer discurso de circunstância, passando a palavra a Domingos Almeida Lima, vice-presidente dos encarnados.Justificando estar "em representação do presidente que, por motivos processuais que decorrem na Liga, não pode falar", Domingos Almeida Lima agradeceu a receção e a "honra" de inaugurar aquele espaço remodelado. "Tem todas as condições para ser uma extensão do Estádio da Luz", referiu.

Autores: João Soares Ribeiro e Sofia Lobato