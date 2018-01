Catió Baldé assumiu esta quinta-feira que as negociações entre Benfica e o Leipzig "estão num bom caminho". O empresário do extremo das águias, que viajou para a Alemanha com Luís Filipe Vieira, tal como Record avança esta quinta-feira , explicitou à Rádio Renascença o andamento da transferências do jovem de 16 anos."As negociações estão num bom caminho, agora cabe ao Benfica confirmar a concretização do negócio. Acredito que é um grande negócio para o Benfica. Estes negócios são fruto do trabalho do Seixal, que nos últimos tempos é reconhecido como uma escola de talentos. É um dos clubes da Europa que melhor escola de formação de talentos tem. Fico muito feliz se o negócio se concretizar, é a demonstração clara do poderio do Benfica", afirmou, sublinhando ainda que Embaló "pode tratar-se de um futuro jogador de selecção A"