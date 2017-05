Depois de, no início da semana,ter dado conta da chegada de ofertas concretas de Manchester United e Real Madrid por Úmaro Embaló , o agente do jovem extremo revelou à imprensa espanhola que o Nice também entrou nesta corrida, dando ainda conta que, nos últimos tempos, a família do jovem, de 16 anos, foi abordada por várias "propostas milionárias" no sentido de 'tirar' o jogador do Seixal."Há várias equipas importantes interessadas no Úmaro Embaló. Há inclusivamente já ofertas de seis milhões em cima da mesa. De França, o Nice enviou um agente para falar com o Benfica. A família do jogador já recebeu propostas milionárias, o que complica o trabalho do Benfica, pois estão a fazer todos os possíveis para manter um jogador tão prometedor", disse o agente, em declarações publicadas pelo site Fichajes.net.

Autor: Fábio Lima