"Não vejo as coisas por aí. Respeitaram-nos e também tivemos o nosso valor", argumentou Cauê, admitindo que esta vitória moraliza a equipa de Moreira de Cónegos na luta pela permanência entre os grandes do futebol nacional: "Dá ânimo também na luta pela manutenção."A terminar e perante a insistência do jornalista que conduziu a 'flash-interview', o médio lá antecipou a partida decisiva de domingo. "Agora vamos descansar. O Sp. Braga é uma grande equipa, mas sabemos nosso valor e estamos focados para sair daqui com o título", condcluiu o futebolista da equipa dirigida por Augusto Inácio.