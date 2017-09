Menos de três horas depois da entrada do recurso do Benfica ao castigo de Samaris o Conselho de Disciplina (CD) já decidiu sobre o efeito suspensivo pedido pelo clube da Luz: não há. Por isso, o médio irá grego irá seguramente falhar o jogo com o Marítimo de domingo à noite.

O mesmo acontece com Zainadine, central dos madeirenses que também tinha recorrido do cartão vermelho que viu no jogo com o V. Guimarães, pedindo efeito suspensivo.

Continuar a ler

O recurso do Benfica sobre a pena de três jogos aplicada a Andreas Samaris na sequência da confusão com Paulinho após o jogo com o Sp. Braga da Taça CTT, deu entrada nos serviços da FPF apenas esta sexta-feira, dia em terminava o prazo legal, mais precisamente às 18h26. Como ambos os castigos resultam de processos sumários, ainda que no caso de Samaris seja após abertura de auto por flagrante delito, o primeiro recurso só pode ser para o pleno do CD, que deve reunir-se na próxima semana. Se for mantido, então aí, sim, o Benfica pode recorrer para o Conselho de Justiça e esse procedimento suspende a pena até uma decisão final.



Esta situação é semelhante à que sucedeu com Rui Vitória em janeiro, quando foi expulso na meia-final da Taça CTT. Na altura, o Benfica também recorreu e o CD acabou por indeferir o pedido de efeito suspensivo horas antes de um jogo com o V. Setúbal para a Liga, confirmando a ausência do treinador nesse jogo.

Autor: Sérgio Krithinas