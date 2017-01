En el último minuto del mercado de pases en Portugal, Guillermo Celis fue cedido a Vitoria Guimaraes por @SLBenfica Fin de la novela! — Luis Felipe Posso (@lfposso) February 1, 2017

O V. Guimarães assegurou o empréstimo de Celis até ao final da época já a poucos minutos do fecho das inscrições. O internacional colombiano, de 23 anos, foi apontado ao Millonarios de Bogotá, uma hipótese que foi liminarmente rejeitada pelo empresário do futebolista."O Celis não quer ir para a Colômbia. A sua vontade é ficar no Benfica ou continuar na Europa", afirmou Luis Felipe Posso. A SAD encarnada acabou por satisfazer a vontade do médio, que vai começar agora a treinar-se às ordens de Pedro Martins.

Autor: João Soares Ribeiro