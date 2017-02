Continuar a ler

Celis confirmou ainda que foi abordado em janeiro pelo Millonarios, da Colômbia, mas recusou regressar ao seu país natal, até porque se sente muito bem em Portugal: "Não quero regressar à Colômbia, quero singrar aqui na Europa. Falei com o presidente do Millionarios mas em nenhum momento passou pela minha cabeça [regressar]. Portugal é um país muito tranquilo, onde se come muito bem, não faz muito frio. Para começar é ideal para qualquer jogador sul-americano. Agora estou numa cidade mais pequena, mas mais acolhedora".



Sobre o V. Guimarães, onde já somou três jogos, Celis diz ser "uma boa equipa": "Estamos em quarto lugar, a realizar uma boa temporada e na quarta-feira vamos jogar a meia-final da Taça de Portugal. Estar aqui é uma boa oportunidade de jogar e somar minutos e estou contente".

Guillermo Celis, médio de 23 anos emprestado pelo Benfica ao V. Guimarães , lamentou o facto de não ter tido mais oportunidades para jogar nas águias, apesar de dizer que foi muito bem recebido no clube da Luz."Não tive essa possibilidade, não tive oportunidades. Pensei que ia ter a oportunidade de jogar mais, mas não foi assim. Havia grandes jogadores nesta posição e a equipa técnica decidiu-se por eles, achou que estavam em melhor forma do que eu. Em nenhum momento tive problemas, tinha boa relação com a equipa técnica e com os meus companheiros, receberam-me muito bem. Simplesmente não tive a oportunidade de jogar e isso é complicado para um jogador, por isso tomei a decisão de procurar uma oportunidade onde pudesse lutar por um lugar e jogar mais", referiu o jogador em declarações à rádio Caracol.

Autor: Luís Miroto Simões