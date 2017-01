Convocado para o encontro desta segunda-feira diante do V. Setúbal , o médio Guillermo Celis poderá estar de saída do Benfica. De acordo com a Caracol Radio, da Colômbia, o médio de 23 anos terá regressado aos planos do Millonarios, clube com o qual os encarnados têm assinado um protocolo de colaboração.Celis, recorde-se, foi contratado no início da temporada ao Junior Barranquilla, por 1,8 milhões de euros, podendo partir de regresso ao seu país com apenas sete encontros disputados pela formação da Luz.De referir que o Millonarios tem como CEO o português António Carraça e do seu plantel consta Cristian Arango, jogador que o Benfica contratou ao Envigado no final do ano passado.

Autor: Fábio Lima