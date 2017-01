O médio colombiano Guillermo Celis está mesmo de saída do Benfica e, ao queapurou, o seu destino vai ser o Millonarios, clube no qual atuará durante um ano, por empréstimo das águias. Já esta segunda-feira, durante a tarde, a imprensa colombiana adiantara esta possibilidade , que terá sido 'facilitada' pelo protocolo de cooperação assinado entre os dois clubes.Recorde-se que Celis foi contratado no arranque da temporada, ao Junior Barranquilla, a troco de 1,8 milhões de euros, tendo disputado pelo Benfica sete encontros, três deles referentes à Liga NOS.