O Benfica anunciou esta quarta-feira que assinou um contrato profissional com o guarda-redes Celton Biai. O jovem luso-guineense, de 16 anos, integra a equipa de juvenis mas, segundo o site do clube, também trabalha com regularidade às ordens de João Tralhão na formação de juniores.Biai está desde 2010/11 no Caixa Futebol Campus.

Autor: Flávio Miguel Silva