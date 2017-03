Em 2013, o São Paulo foi o convidado de honra do Benfica para a disputa da Eusébio Cup, tendo acabado por levar consigo o troféu para o Brasil. Contudo, não foi apenas o troféu que seguiu na bagagem dos brasileiros. Na de Ceni, por exemplo, seguiram boas memórias de Nemanja Matic, um jogador que encantou o então guarda-redes dos paulistas, levando-o mesmo a pedir a Paulo Autuori, no final da partida, a contratação do sérvio."Depois de uma primeira parte onde enfrentámos vários lances de perigo, na segunda marcámos e ganhámos a Eusébio Cup. Lembro-me de ter visto um 'cara' de 1,90, 1,95 metros, médio do Benfica. O 'cara' tinha um talento, jogava estilo Falcão, cabeça erguida, com enorme capacidade de passar a bola. Um jogador muito acima da média e, quando acabou o jogo, fui perguntar ao Autuori e falei: 'Puxa, vida, será que a gente não consegue trazer esse 'cara' para o Brasil para jogar no São Paulo?'. No final do jogo fui descobrir - não acompanhava muito... - que o Matic tinha vindo do Chelsea e três ou quatro meses depois voltou, comprado por 30 milhões de euros. Infelizmente acho que não vamos ter o Matic a jogar pelo São Paulo. Hoje, na minha opinião, forma uma das melhores duplas do futebol mundial", elogiou o ex-guarda-redes, que agora é, como se sabe, o treinador da equipa paulista, em declarações à ESPN Brasil, no âmbito de uma entrevista a Matic, na qual o sérvio falou da sua passagem pelo Benfica.

Autor: Fábio Lima