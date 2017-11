O foco dos problemas em Guimarães centralizou-se nos confrontos que ocorreram nas imediações do Estádio Afonso Henriques durante a escolta que a PSP realizou aos adeptos encarnados e que resultaram na invasão do relvado pelo público minhoto presente no topo sul, mas a maior parte dos estragos aconteceu precisamente na bancada oposta, onde ficaram instalados os simpatizantes do Benfica.

O rescaldo ainda não é oficial, até porque o recinto foi ontem palco do jogo entre o Vitória B e o Arouca, mas já foi possível constatar que há centenas de cadeiras partidas no sector destinado ao público encarnado. A SAD vitoriana, que avaliou o estado da estrutura antes do jogo com o Benfica, vai fiscalizar a extensão dos estragos para, posteriormente, enviar a conta para os encarnados, como já vem sendo prática habitual nestas circunstâncias.