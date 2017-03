Com 43 jogos, o Benfica apresenta atualmente 97 golos marcados e, mesmo que venha a atingir o 100.º já em Paços de Ferreira, atingirá sempre esta marca redonda mais tarde do que havia conseguido na última época, a primeira com Rui Vitória ao leme. Na campanha de 2015/16, as águias atingiram a centena na faturação por altura da receção ao Braga, à 28.ª jornada do campeonato. A goleada aos arsenalistas (5-1) assinalou o 42.º jogo do emblema da Luz e quem gravou o seu nome neste registo acabou por ser Samaris, autor do último golo das águias nessa partida com os então comandados de Paulo Fonseca. Agora, resta apenas saber de quantos jogos precisarão Jonas, Mitroglou e companhia para atingir esta fasquia.