O Nápoles está a aumentar o cerco a Grimaldo.A imprensa italiana baseia a tese no facto de o Atlético Madrid ter declinado o empréstimo de Vrsaljko, por indicação do técnico Diego Simeone. Ora, sem possibilidade de contar com o croata, a equipa da Serie A volta-se ainda mais para o camisola 3 das águias, apesar de considerar elevado o preço fixado pelo Benfica: 40 milhões de euros.