Uma das principais dúvidas no onze do Benfica passa pelo flanco esquerdo, com Cervi e Rafa a disputarem a posição.Na semana passada, frente ao Boavista, Rui Vitória optou pelo internacional português, mas, dadas as incidências da partida, acabou por apostar no argentino, que acabou mesmo por ser o melhor jogador em campo. Este desempenho pode acabar por revelar-se decisivo, pois a nível físico nenhum dos jogadores está em vantagem, uma vez que ambos foram poupados na Taça de Portugal, frente ao Leixões, onde o responsável técnico das águias optou por dar mais uma oportunidade a Zivkovic e Carrillo.Resta ainda acrescentar que durante a semana Salvio queixou-se de alguns sintomas gripais mas, à partida, já deverá estar nas melhores condições para integrar o onze das águias no jogo com o Tondela.