Uma última frase para o gesto técnico que permitiu bater Mário Felgueiras pela primeira vez. "Foi uma jogada em que a bola é colocada pelo médio [na ala] e quando chegou a mim, achei que era melhor chutar de primeira. Estou muito contente", vincou.



Um festejo efusivo



O remate fuzilou o guarda-redes pacense e lançou a festa no Estádio da Luz: confirmado o golo, Cervi correu em direção à linha lateral, onde festejou efusivamente antes de ser abraçado pelos seus colegas de equipa.



Voltou ao onze titular após três jogos de fora e foi do seu pé esquerdo que saiu o golo que deu um ‘abanão’ na "fase menos boa" – palavras de Rui Vitória – que o Benfica atravessava. Eis Franco Cervi, uma das figuras do triunfo sobre o Paços, por 2-0, que recebeu o prémio de MVP. Em declarações à BTV, o extremo argentino, de 23 anos, preferiu entregar os ‘louros’ ao coletivo, que conquistou uma vitória importante para subir a confiança."O prémio é importante, sim, mas o melhor foi a vitória. Precisávamos muito", assinalou o sul-americano, acrescentando sobre as muitas chances criadas pelas águias: "Tivemos muitas oportunidades, mas como disse o mais importante foi a vitória. Fizemos um jogo bem conseguido. Estamos contentes."

Autores: Bruno Fernandes e Valter Marques