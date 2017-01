Franco Cervi recebeu com satisfação as palavras do selecionador argentino, Edgardo Bauza, como expressou a círculos próximos, mas sem entrar em euforias. Contudo, o ex-Rosario Central pensa primeiro em garantir utilização regular no Benfica.

"A verdade é que ouviu essas palavras com muita tranquilidade e alegria. Com tranquilidade, porque está focado em conseguir regularidade no Benfica, que é o seu principal objetivo", afirmou, a Record, fonte próxima do jogador. "E com muita alegria porque, a partir do seu trabalho no Benfica, pode chegar a oportunidade de jogar na seleção, que é o mais importante para qualquer futebolista", acrescentou.

Em entrevista ao TyC Sports, Bauza confirmou que está a seguir o extremo. "Mantém o nível que demonstrava no Rosario Central. Se continuar assim, pode chegar ao Mundial. Está num grande momento." Aquele que é conhecido como Patón idealiza utilizá-lo no flanco esquerdo, para aproveitar a sua velocidade e capacidade para desequilibrar, não dizendo quando pretende convocá-lo. Com 25 jogos realizados no Benfica, 21 dos quais como titular, Cervi valoriza as palavras de Bauza. "É um reconhecimento do seu esforço e trabalho", acrescentam essa fontes, lembrando que há "um longo caminho a percorrer no Benfica".

Autor: Alejandro Panfil. Buenos Aires. Argentina