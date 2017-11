Continuar a ler

"Entrámos muito fortes, com posse de bola e conseguimos o primeiro golo. A partir daí ficámos com muita confiança. Começámos a sair a jogar melhor e acabámos por chegar ao segundo golo".



Oportunidade de jogar



"O objetivo é continuar a jogar e tenho de aproveitar estas oportunidades. Estou muito contente pelo golo, mas ainda mais pela vitória".



Tática



"Nas duas formações táticas que temos, esta está a funcionar bem e estamos a trabalhar bem. Mas seja 4x4x2 ou 4x3x3, temos de estar à altura e trabalhar para jogar bem".



Ciclo de jogos



Franco Cervi, autor do primeiro golo do Benfica na vitória deste sábado diante do V. Setúbal, falou à Sport TV de uma entrada forte frente aos sadinos.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e João Soares Ribeiro