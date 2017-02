Maldição de Rafa terminou... com um chapéu brilhante

O golo de Rafa ao Tondela, na partida entre o Benfica e os beirões para a 18.ª jornada da Liga NOS, foi eleito o melhor do mês de janeiro, na votação promovida pela Liga Portugal, Samsung e NOS.No jogo em questão, que terminou com a vitória dos encarnados por 4-0, o extremo foi lançado em profundidade por Jonas e, à saída do guarda-redes, aplicou um chapéu primoroso, fazendo o seu primeiro golo de águia ao peito.