A provável chegada de Odisseas Vlachodimos implicará forçosamente um reajustamento na baliza dos encarnados, com Paulo Lopes à cabeça da lista para abrir uma vaga nessa luta particular. Em final de contrato com os encarnados, o experiente guarda-redes, de 39 anos, está na curva descendente da carreira e, num contexto de chegada do dito reforço, deverá ser o eleito para uma possível saída amigável – ou assumir de novas funções no clube. De resto, Júlio César é o atual titular, Svilar foi contratado com olhos postos no futuro e Bruno Varela é igualmente uma aposta pessoal do presidente Luís Filipe Vieira, que o recuperou ao V. Setúbal no último verão. No final da época, porém, o cenário pode sofrer alterações.