Susana Barata, mulher de Rui Vitória, descreve em entrevista à Revista Cristina a forma com em casa lidam com os resultados menos positivos. A professora reconhece que "não consegue ser low profile como o Rui" e que "enquanto não marcam golo" lhe "apetece vomitar". E é nesse âmbito que fala das diferenças entre a sua postura e a do treinador do Benfica."Cristina, isto já aconteceu... Vê bem: ele empatar e eu chegar a casa desesperada, triste e ele chegar, olhar para mim, e dizer: 'calma. Tudo se resolve'. Eu é que devia dar-lhe apoio, motivação, contudo é ele que vem e diz: 'calma. Vai-se resolver. No final é que se fazem as contas'. E eu: 'tu não me entendes'. (Risos). Portanto, isto é assim. E eu estou muito melhor", refere Susana Barata.Susana Barata refere ainda que Rui Vitória "não é uma pessoa de bate-boca". "Nunca foi. Não é assim na vda, não é assim profissionalmente. É um estado de espírito. É a forma dele".