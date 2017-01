O Chelsea está de volta à corrida por Lindelöf. De acordo com a imprensa inglesa, os blues viram com agrado o facto de o internacional sueco não ter rumado ao Manchester United e, tendo em conta que Ivanovic e John Terry terminam contrato no final da época, planeiam deixar já alinhavado o jogador para o próximo verão. Certo é que o defesa-central não deverá deixar a Luz na presente janela de transferências.

De resto, o defesa-central fez correr muita tinta nas últimas semanas, mas os red devils, orientados por José Mourinho, acabaram por não avançar de pronto para o jogador, de 22 anos.