Branislav Ivanovic deixou esta quarta-feira de ser jogador do Chelsea - para reforçar o Zenit São Petersburgo -, depois de oito temporadas e meia em Londres, e, na hora do adeus, os blues decidiram recordar alguns dos melhores momentos do sérvio em Stamford Bridge.Pelo Twitter, por exemplo, a equipa londrina partilhou uma imagem que certamente trará más memórias aos adeptos do Benfica. Falamos do golo marcado ao Benfica, na final da Liga Europa de 2012/13, apontado já no período de descontos da partida disputada em Amesterdão. "Aquele cabeceamento", pode ler-se na legenda da foto.

Autor: Fábio Lima