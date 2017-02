O mercado de transferências na China termina apenas no final do mês, mas é certo que, desde janeiro, o Benfica viu os três avançados do plantel serem alvos de cobiça por parte de emblemas daquele país. Raúl Jiménez foi o primeiro a motivar um ‘ataque’ vindo da China, sendo que, curiosamente, um dos clubes interessados era o Tianjin Quanjian, que tem estado, agora, a tentar contratar Mitroglou. Quem também viu o nome ligado a um clube chinês, e com um salário igualmente chorudo, foi Jonas. Como Record noticiou, o avançado brasileiro recebeu uma oferta de 6 milhões de euros anuais do Beijing Guoan, mas o negócio acabou por se esfumar. Até porque os encarnados, depois de terem perdido Gonçalo Guedes para o Paris Saint-Germain, não querem ficar sem outras peças fundamentais do xadrez.