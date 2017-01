O futuro de Raúl Jiménez poderá mesmo passar pela China e, de acordo com a imprensa daquele país, o presidente das águias, Luís Filipe Vieira, já terá recebido três propostas pelo passe do avançado. Guangzhou Evergrande, campeão em título e onde atua o antigo avançado portista, Jackson Martínez, o Beijing Guoan e o Hebei China Fortune, liderado por Manuel Pellegrini que recentemente assegurou Lavezzi e Gervinho por números milionários, parecem perfilar-se como os grandes candidatos à contratação do mexicano.Naquele que é um mercado futebolístico em forte ascensão e que tem investido em grandes craques do futebol mundial, pretendentes parecem não faltar para assegurar os serviços do avançado que chegou na última época ao clube da Luz, proveniente do At. Madrid, e que esta temporada já leva oito golos marcados.