O portal italiano 'Calciomercato' revela esta quinta-feira que o Tianjin Quanjian, equipa comandada por Fabio Cannavaro, estará interessado na contratação do avançado brasileiro Jonas, numa luta na qual pode igualmente entrar o Beijing Guoan e o Guangzhou R&F. Segundo aquela publicação italiana, o nome do brasileiro das águias, de 32 anos, é um dos que está em cima da mesa no conjunto de Tianjian, para além de Alexandre Pato (Villarreal) e Islam Slimani (Leicester).Recorde-se que já nesta janela de transferências houve uma tentativa de contratação de um jogador do Benfica por parte de uma equipa chinesa, precisamente o Tianjin Quanjian, mas essa oferta acabou por ser recusada pelo próprio futebolista (Raúl Jiménez) . No caso, a proposta cifrava-se nos 50 milhões de euros e poderia ter rendido um salário anual de 8 milhões de euros (!) livres de impostos, num total de quatro épocas.

Autor: Fábio Lima