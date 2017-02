O clássico de hoje entre o ABC e Benfica, no Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga, a partir das 17 horas, pode ajudar a criar uma dinâmica em redor do terceiro lugar na tabela.

Isto porque o Benfica ocupa o 3º posto na tabela com 59 pontos e a seguir encontra-se o ABC, com 55 pontos e menos um jogo.

Em caso de vitória, os campeões nacionais aproximam-se dos encarnados e o campeonato pode ganhar outro entusiasmo.

"Jogar em casa dá-nos responsabilidade, mas também favoritismo. Com a qualidade que temos, podemos vencer o Benfica", afiançou Carlos Resende ao site do ABC, reforçando depois os seus argumentos: "É importante ganhar para chegarmos ao 3º lugar que o Benfica ocupa", frisou.

No Benfica, Ales Silva deu conta das preocupações na deslocação ao Minho: "Estamos numa dinâmica positiva, ganhámos os últimos jogos. Todos querem jogar este tipo de encontros".

A receita para chegar à vitória não tem muitos segredos para o pivot dos encarnados: "Não podemos perder bolas no ataque, porque eles são fortes no contra-ataque. Temos de trabalhar bem na defesa e marcar em transição", referiu Ales da Silva à BTV.

No Pavilhão do Casal Vistoso, o Sporting recebe o Maia/ISMAi, no encontro que irá assinalar a estreia de Hugo Canela na direção da equipa leonina, após a saída de Zupo Equisoain. Canela era o adjunto do técnico espanhol.

A encerrar a jornada, às 21 horas, o Arsenal de Braga recebe o FC Porto, líder do campeonato sem qualquer derrota.