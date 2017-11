O Benfica recebe hoje (18h00) na 12ª ronda o ABC, num clássico de máxima importância para as contas da fase regular do campeonato. É que até agora a turma de Braga já roubou pontos a rivais diretos dos encarnados, Sporting e FC Porto, e tem aspirações ao título, sendo um adversário de respeito na luta pelo topo da tabela.

Pedro Seabra, central das águias, reconhece pontos fortes à sua anterior equipa: "É um jogo importante, como são todos os outros. Quando se tem o objetivo de ser campeão nacional, todos os jogos assumem uma importância elevada. Vamos defrontar uma excelente equipa, com bons valores individuais, que tem um coletivo muito forte e uma tradição de conquistar títulos. Também é um adversário direto na luta pelo campeonato nacional, mas temos noção daqueles que são os nossos pontos fortes, do nosso valor e da nossa ambição", sustentou o internacional à BTV.

Hugo Rocha, universal do ABC, também acredita na vitória, apesar do favoritismo do Benfica: "Uma das coisas que me prende neste jogo, não aos meus olhos, mas aos de muita gente, é que se calhar seria impensável este clássico revestir-se da importância que lhe estão a dar nesta altura da época. Isso é fruto da qualidade e competência de quem tem orientado o ABC e os seus atletas. Esta equipa já jogou contra quase todos os adversários e mostrou ter qualidade, podendo bater-se com qualquer um. Portanto, se as coisas continuarem como até aqui, parece-me lógico que vamos estar na luta até ao final."

Adiamentos

Devido às provas europeias, o FC Porto adiou o seu jogo para terça-feira e o Sporting para quarta, recebendo AC Fafe e Avanca, respetivamente.