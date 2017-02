A cumprir a primeira temporada na Europa, na qual tem deixado boas indicações ao serviço do Tondela , o venezuelano Jhon Murillo é esta terça-feira apontado como estando na mira dos franceses do Rennes Bordéus (Ligue 1) e Lens (Ligue 2), segundo adianta o portal gaulês 'Mercato 365'.De acordo com aquele site, emissários dos três clubes gauleses terão estado no domingo a observar o venezuelano de 21 anos, no encontro entre Tondela e Marítimo , partida na qual, segundo o 'Mercato 365' também terá estado o Celta de Vigo, igualmente de olho em Murillo.Com contrato com o Benfica até final da temporada 2019/20, Murillo soma cinco golos na presente época, quatro deles no campeonato.

Autor: Fábio Lima