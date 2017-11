O jogo foi disputado com dois graus negativos e alguma queda de neve, e isso levou os jogadores do Benfica a utilizarem luvas. Alguns, como Luisão, desfizeram-se deste equipamento nos minutos iniciais, mas a maioria acabou por mantê-lo até final da partida. Já os jogadores que ficaram no banco de suplentes não dispensaram a utilização de mantas.Mais estranha foi a opção tomada pela claque do CSKA que, a meio da segunda parte, decidiu assistir à partida em tronco nu. Cerca de um milhar de adeptos moscovitas cantaram e festejaram como se estivessem em pleno verão.