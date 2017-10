Continuar a ler

De olho no futuro, o guardião de 19 anos agradeceu ao atual clube e prometeu empenho no novo emblema. "Primeiro quero agradecer ao Caracas, o clube que me formou e me viu crescer. Espero poder sair da melhor forma. Darei tudo para continuar a crescer como jogador e como ser humano. É um grande salto na minha carreira e estou agradecido ao Millonarios por esta oportunidade que me está a dar", referiu.



O Caracas anunciou esta quinta-feira, através do seu site oficial, ter chegado a acordo com o Millonarios para a venda do passe do guarda-redes Wuilker Fariñez, jovem de 19 anos que chegou a estar na mira do Benfica. De acordo com o comunicado dos venezuelanos, Fariñez irá integrar-se na sua nova equipa a partir de 1 de janeiro de 2018, ainda que não revele quais os valores envolvidos na operação.Presente na cerimónia de oficialização da contratação esteve António Carraça, diretor desportivo do Millonarios, que destacou o facto de o guardião ser um nome para o futuro: "No Millonarios sabemos o potencial que o Wuilker Fariñez tem, assim como o Caracas entendeu que este é um projeto a longo prazo. Ele é um jovem com muito pela frente, já o tem demonstrado e sabemos que trará muitas alegrias aos nossos adeptos".

